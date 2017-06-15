Путин: Россия не считает США своим врагом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Растущая в США русофобия стала результатом обостряющейся там внутриполитической борьбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире "Прямой линии".

"Мы не считаем Америку своим врагом", - подчеркнул президент. "То, что сейчас развивается русофобия в Соединенных Штатах, мы это видим, мы считаем, что это результат обостряющейся там внутриполитической борьбы", - указал он.

О нормализации отношений

Путин отметил, что россияне с уважением относятся к американскому народу и крайне заинтересованы в том, чтобы отношения с США пришли в нормальное состояние.

Президент поблагодарил обратившегося к нему американца за его хорошее отношение к России. "Мы знаем, что в Соединенных Штатах у нас очень много друзей, очень много, - сказал президент РФ. - Мне об этом говорили американские коллеги, да и опросы общественного мнения месячной давности говорят о том, что у нас много там друзей".

"Правда такая истерия в СМИ наверняка влияет на настроения, - добавил российский лидер. - Но уверяю вас, что и в России тоже очень много людей, которые с большим уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что наши отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние, в чем мы крайне заинтересованы - и мы, и Соединенные Штаты", - подчеркнул он.

"Мы не считаем Америку своим врагом", - подчеркнул Путин. "Более того, дважды в истории, когда нам было особенно трудно, мы объединяли свои усилия в двух мировых воинах, были союзниками", - напомнил он.

О сотрудничестве с США

Россия прежде всего может сотрудничать с США в вопросах нераспространения и контроля за вооружениями, а также борьбе с бедностью и негативным влиянием на экологию, сказал президент. "Вы знаете, в каких областях мы могли бы сотрудничать с США. Это, прежде всего, контроль за нераспространением оружия массового уничтожения, - отметил президент. - Мы крупнейшие ядерные державы, наше сотрудничество в этой сфере само собой разумеется. Это чрезвычайно важная сфера. Это касается не только северокорейской проблемы, но и других регионов".

"Второе - это борьба с бедностью, борьба негативным влиянием на экологию, - указал Путин. - Мы знаем позицию действующей администрации (США) по поводу Парижских соглашений, но президент (США Дональд) Трамп не отказывается вести дискуссию на эту тему".

Российский лидер подчеркнул, что ругаться, обмениваться колкостями, - это самый плохой путь. "Тогда мы ни о чем не договоримся, а без Соединенных Штатов о чем-то договариваться в этой сфере бессмысленно, потому что США - один из крупнейших эмитентов", - пояснил он.

"Мы должны вместе работать над борьбой с бедностью в мире. Мы говорим, что сейчас у нас повысился процент людей с минимальными доходами, но в мире вообще катастрофа во многих регионах, - отметил Путин. - Это один из источников радикализма и терроризма, вот эта бедность. И нам вместе нужно решать, что с этим делать".

Урегулирование кризиса на Украине

Президент надеется на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. "Сирийская проблема, в целом ближневосточная проблема... Всем уже очевидно, что без совместной конструктивной работы ничего не получится, - сказал российский лидер. - Есть и другие горячие точки". "И мы очень надеемся на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины, именно конструктивную роль", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Россия и США вместе работали над решением иранской ядерной проблемы. "Но все-таки договорились ведь? Договорились. Значит, есть позитивные примеры нашего сотрудничества, - отметил Путин. - Бывшая администрация напрямую признавала нашу существенную роль в разрешении этой проблемы".

"Значит, можем мы договариваться, можем вместе работать? Конечно, можем", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона много тем, "над которыми мы должны работать вместе". "Но это не зависит только от нас. Мы видим, что в Штатах сейчас происходит, - обратил внимание российский лидер. - Это явно признак обострения внутриполитической борьбы, и с этим мы ничего не можем сделать, на это мы никак не можем повлиять".

"Но мы готовы к конструктивному диалогу", - заверил президент.

О "русском следе"

Путин напомнил, что доказательств "русского следа" в этом деле до сих пор не представлено.

Говоря о том, что Россия опосредовано "влияла на умы" американцев перед выборами, Путин заметил, что так всегда происходит в мире. "Американская пропаганда, постоянная подпитка ориентированных на Америку НПО (неправительственных организаций - прим. ТАСС), причем выделяются прямые деньги на это - это что, не влияние на наши умы, не попытка повлиять на то, как мы должны действовать в ходе избирательной кампании? - заявил он. - Из года в год это продолжается".

Путин заявил, что Москва открыто высказывает свою точку зрения на международные события, не используя подпольных методов. "Чего они (в США) хотят, чтобы все просто голову склонили? - отметил он. - У нас есть свое мнение, мы его открыто высказываем. Но это не какая-то подпольная подрывная деятельность, мы высказываем свою точку зрения".

Глава государства заявил, что США сами постоянно пытаются оказать влияние на умы жителей других стран. "Возьмите глобус, крутаните, пальцем ткните в любое место - там американские интересы, - подчеркнул он. - И там точно их (США) вмешательство. Я это знаю по разговорам практически со всеми руководителями государств. Не хотят ссориться с американцами, никто прямо об этом не говорит".