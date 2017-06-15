Пресс-служба губернатора Ставропольского края опровергла информацию о его отставке

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-служба губернатора Ставропольского края опровергла информацию об отставке главы региона Владимира Владимирова, опубликованной в четверг в ряде СМИ.

Владимиров выехал в село Краснокумское, жительница которого рассказала о платных справках в МФЦ для получения выплат пострадавшим от паводка, сообщил ТАСС пресс-секретарь ставропольского губернатора Алексей Нос.

"Информацию об отставке категорически опровергаем, она не соответствует действительности. Сейчас Владимир Владимиров направился в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в возникшей ситуации", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал от губернатора Ставропольского края немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения. Об этом глава государства заявил на "Прямой линии". Он также потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств. Отвечая на утверждение жительницы Ставрополья о том, что с нее требуют денег за восстановительные работы, Путин назвал такую ситуацию "полным бредом".

В пресс-службе губернатора добавили, что "все средства, полученные краем на выплаты компенсаций и устранение последствий паводка расходуются только на эти цели". "В этой конкретной ситуации необходимо разбираться, чтобы понять, что стало причиной", - отметил Нос.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. В общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.