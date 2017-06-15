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Путин сравнил экс-главу ФБР со Сноуденом

Политика
15 июня, 14:45 дата обновления: 15 июня, 14:46 UTC+3

Владимир Путин также пообещал Джеймсу Коми политическое убежище в России

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Экс-глава ФБР Джеймс Коми

Экс-глава ФБР Джеймс Коми

© EPA/SHAWN THEW

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что экс-глава ФБР Джеймс Коми, тайно записавший разговор с президентом США Дональдом Трампом, ничем не отличается от Эдварда Сноудена, поэтому РФ готова предоставить ему политическое убежище.

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"А чем тогда директор ФБР (Коми) отличается от господина Сноудена? - заявил глава государства во время "Прямой линии". - Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию. Кстати говоря, если в этой связи против него будут обращены какие-то преследования и так далее, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать".

Путин напомнил, что Коми, по его собственному признанию, записал разговор с Трампом и передал запись в СМИ через своего друга. "Это звучит и выглядит вообще странно, когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом еще и через своего друга передает в СМИ", - считает президент РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп перед увольнением главы ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, заподозренного в том, что он скрывал информацию о своих контактах с представителями России. 

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