Путин сравнил экс-главу ФБР со Сноуденом

Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов РоссииСпорт 15 июня, 14:56
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"Космос 15 июня, 14:49
Источник: заявки от РПЦ на Исаакиевский собор нет, он функционирует как музейОбщество 15 июня, 14:47
Путин сравнил экс-главу ФБР со СноуденомПолитика 15 июня, 14:45
Три хоккеиста "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностьюСпорт 15 июня, 14:44
Путин: решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенноЭкономика и бизнес 15 июня, 14:43
Новозеландский футболист Рохас выделил в составе сборной России Смолова и ДжикиюСпорт 15 июня, 14:39
WP: вирус WannaCry был создан по указу Пхеньяна на основе американского кодаМеждународная панорама 15 июня, 14:35
Пресс-служба губернатора Ставропольского края опровергла информацию о его отставкеПолитика 15 июня, 14:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что экс-глава ФБР Джеймс Коми, тайно записавший разговор с президентом США Дональдом Трампом, ничем не отличается от Эдварда Сноудена, поэтому РФ готова предоставить ему политическое убежище.
"А чем тогда директор ФБР (Коми) отличается от господина Сноудена? - заявил глава государства во время "Прямой линии". - Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию. Кстати говоря, если в этой связи против него будут обращены какие-то преследования и так далее, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать".
Путин напомнил, что Коми, по его собственному признанию, записал разговор с Трампом и передал запись в СМИ через своего друга. "Это звучит и выглядит вообще странно, когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом еще и через своего друга передает в СМИ", - считает президент РФ.
Ранее сообщалось, что Трамп перед увольнением главы ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, заподозренного в том, что он скрывал информацию о своих контактах с представителями России.