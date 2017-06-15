Путин сравнил экс-главу ФБР со Сноуденом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что экс-глава ФБР Джеймс Коми, тайно записавший разговор с президентом США Дональдом Трампом, ничем не отличается от Эдварда Сноудена, поэтому РФ готова предоставить ему политическое убежище.

"А чем тогда директор ФБР (Коми) отличается от господина Сноудена? - заявил глава государства во время "Прямой линии". - Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию. Кстати говоря, если в этой связи против него будут обращены какие-то преследования и так далее, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать".

Путин напомнил, что Коми, по его собственному признанию, записал разговор с Трампом и передал запись в СМИ через своего друга. "Это звучит и выглядит вообще странно, когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом еще и через своего друга передает в СМИ", - считает президент РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп перед увольнением главы ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, заподозренного в том, что он скрывал информацию о своих контактах с представителями России.