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Путин за три часа "Прямой линии" ответил на 42 вопроса

Политика
15 июня, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

На третьем часу на первый план вышли отношения России и США

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Проблемы российско-американских отношений вышли на первый план на третьем часу "Прямой линии" президента России Владимира Путина. Этой теме были посвящены подряд три вопроса, на которые глава государства дал весьма развернутые ответы.

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Аплодисменты гостей студии вызвало заявление российского лидера, что Москва готова предоставить политическое убежище экс-директору ФБР Джеймсу Коми.

Бывший шеф ФБР 8 июня на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, в частности, подтвердил, что попросил "близкого друга" (профессора-правоведа Колумбийского университета в Нью-Йорке Дэвида Ричмана), чтобы он передал журналистам содержание разговоров Коми с президентом США Дональдом Трампом. Коми рассчитывал, по его собственным словам, что это может способствовать назначению спецпрокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов. По мнению Путина, Коми ничем не отличается от бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена.

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Искреннее сочувствие Путина и его обещание помочь получила девушка Даша из Апатитов, чья болезнь прогрессировала из-за неправильно поставленного местными врачами диагноза. У нее в итоге диагностировали четвертую степень онкологического заболевания. Хотя Даша просила не за себя, а за всех жителей города, которые вынуждены ездить за медицинской помощью в соседние населенные пункты, президент заверил, что девушке будет оказана вся возможная медпомощь. Глава государства рассказал, что такой же диагноз в свое время был поставлен его отцу, но тот ушел из жизни по другой причине. По словам Путина, будет решен вопрос и с современной больницей в Апатитах.

Всего за три часа "Прямой линии" президент ответил на 42 обращения. Большая их часть касается экономических и социальных внутрироссийских проблем. В эфир были выведены девять телефонных звонков, девять вопросов поступили по интернету, 10 прямых телевизионных включений было организовано из различных регионов, семь раз к главе государства обращались гости московской студии, остальные вопросы озвучивали ведущие.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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