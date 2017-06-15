Путин за три часа "Прямой линии" ответил на 42 вопроса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Проблемы российско-американских отношений вышли на первый план на третьем часу "Прямой линии" президента России Владимира Путина. Этой теме были посвящены подряд три вопроса, на которые глава государства дал весьма развернутые ответы.

Аплодисменты гостей студии вызвало заявление российского лидера, что Москва готова предоставить политическое убежище экс-директору ФБР Джеймсу Коми.

Бывший шеф ФБР 8 июня на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, в частности, подтвердил, что попросил "близкого друга" (профессора-правоведа Колумбийского университета в Нью-Йорке Дэвида Ричмана), чтобы он передал журналистам содержание разговоров Коми с президентом США Дональдом Трампом. Коми рассчитывал, по его собственным словам, что это может способствовать назначению спецпрокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов. По мнению Путина, Коми ничем не отличается от бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена.

Искреннее сочувствие Путина и его обещание помочь получила девушка Даша из Апатитов, чья болезнь прогрессировала из-за неправильно поставленного местными врачами диагноза. У нее в итоге диагностировали четвертую степень онкологического заболевания. Хотя Даша просила не за себя, а за всех жителей города, которые вынуждены ездить за медицинской помощью в соседние населенные пункты, президент заверил, что девушке будет оказана вся возможная медпомощь. Глава государства рассказал, что такой же диагноз в свое время был поставлен его отцу, но тот ушел из жизни по другой причине. По словам Путина, будет решен вопрос и с современной больницей в Апатитах.

Всего за три часа "Прямой линии" президент ответил на 42 обращения. Большая их часть касается экономических и социальных внутрироссийских проблем. В эфир были выведены девять телефонных звонков, девять вопросов поступили по интернету, 10 прямых телевизионных включений было организовано из различных регионов, семь раз к главе государства обращались гости московской студии, остальные вопросы озвучивали ведущие.