Путин: СМИ и интернет порой используются для фейков и вбросов, все надо перепроверять

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Интернет и средства массовой информации порой используются для информационных вбросов и политической борьбы, поэтому все данные необходимо перепроверять. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
"Я их вижу, как правило, эти материалы, прежде всего, если это касается моих коллег, конечно, я не могу этого не видеть… Но человек, занимающий мое место, должен обязательно это перепроверять и окончательные выводы делать на основе только объективных данных", - сказал он, отвечая на вопрос об "информационном мусоре" в интернете.
Путин добавил, что "к сожалению, СМИ в целом и интернет в том числе используются для фейков, для вбросов, просто для политической борьбы". "Что делать, такова жизнь", - заметил он.