"Справедливая Россия" выдвинула на выборы губернатора в Рязани руководителя реготделения

РЯЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Участники конференции Рязанского регионального отделения "Справедливой России" выдвинули председателя организации, депутата областной думы Сергея Пупкова кандидатом для участия в выборах губернатора Рязанской области. Об этом в четверг ТАСС сообщил по итогам конференции сам Пупков.

"Конференция регионального отделения прошла успешно. Выдвинут Пупков Сергей Викторович, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия", - сказал собеседник агентства.

По словам Пупкова, уведомить о выдвижении кандидата Областную избирательную комиссию партия собирается либо в четверг вечером, либо утром в пятницу с тем, чтобы уже в субботу начать сбор подписей в поддержку политика.

Сергей Пупков, который является председателем комитета по социальной политике Рязанской областной думы, участвует в губернаторских выборах впервые.

14 июня региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатом в губернаторы врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, который был назначен руководить субъектом 14 февраля, после того как бывший глава региона Олег Ковалев подал в отставку. До конца недели с кандидатами определятся также КПРФ, ЛДПР и Партия роста.

Выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября 2017 года.