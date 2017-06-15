"Справедливая Россия" выдвинула на выборы губернатора в Рязани руководителя реготделения

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РЯЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Участники конференции Рязанского регионального отделения "Справедливой России" выдвинули председателя организации, депутата областной думы Сергея Пупкова кандидатом для участия в выборах губернатора Рязанской области. Об этом в четверг ТАСС сообщил по итогам конференции сам Пупков.
"Конференция регионального отделения прошла успешно. Выдвинут Пупков Сергей Викторович, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия", - сказал собеседник агентства.
По словам Пупкова, уведомить о выдвижении кандидата Областную избирательную комиссию партия собирается либо в четверг вечером, либо утром в пятницу с тем, чтобы уже в субботу начать сбор подписей в поддержку политика.
Сергей Пупков, который является председателем комитета по социальной политике Рязанской областной думы, участвует в губернаторских выборах впервые.
14 июня региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатом в губернаторы врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, который был назначен руководить субъектом 14 февраля, после того как бывший глава региона Олег Ковалев подал в отставку. До конца недели с кандидатами определятся также КПРФ, ЛДПР и Партия роста.
Выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября 2017 года.