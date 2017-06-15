Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Справедливая Россия" выдвинула на выборы губернатора в Рязани руководителя реготделения

Политика
15 июня, 15:56 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 15, июня. /ТАСС

Им стал депутат областной думы Сергей Пупков

Поделиться
Материал из 1 страницы

РЯЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Участники конференции Рязанского регионального отделения "Справедливой России" выдвинули председателя организации, депутата областной думы Сергея Пупкова кандидатом для участия в выборах губернатора Рязанской области. Об этом в четверг ТАСС сообщил по итогам конференции сам Пупков.

"Конференция регионального отделения прошла успешно. Выдвинут Пупков Сергей Викторович, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия", - сказал собеседник агентства.

По словам Пупкова, уведомить о выдвижении кандидата Областную избирательную комиссию партия собирается либо в четверг вечером, либо утром в пятницу с тем, чтобы уже в субботу начать сбор подписей в поддержку политика.

Сергей Пупков, который является председателем комитета по социальной политике Рязанской областной думы, участвует в губернаторских выборах впервые.

14 июня региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатом в губернаторы врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, который был назначен руководить субъектом 14 февраля, после того как бывший глава региона Олег Ковалев подал в отставку. До конца недели с кандидатами определятся также КПРФ, ЛДПР и Партия роста.

Выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Справедливая Россия"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама