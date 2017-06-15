Путин: сила политического лидера измеряется не крепостью рукопожатия, а самоотдачей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что сила политического лидера измеряется не крепостью рукопожатия, а самоотдачей в его работе.

"Сила лидера измеряется не рукопожатием, а его отношением к делу, которым он занимается, к судьбам своей страны и своего народа, самоотдачей в ходе реализации своих полномочий", - заявил он во время "Прямой линии".

Так глава государства ответил на один из блиц-вопросов о том, у какого из мировых лидеров самое сильное рукопожатие.