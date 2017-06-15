Путин: тема коррупции в обращениях в этом году - не в числе первых

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тема коррупции остается для России важной и острой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

"По поводу коррумпированных чиновников: проблема эта известная, я считаю, что она является острой", - подчеркнул президент. В то же время он заметил, что "анализ перечня вопросов, которые поступают в ходе нашей сегодняшней совместной работы, показывает, что по сравнению с прошлыми подобными мероприятиями (а это 15 "Прямая линия", напомнил Путин) эта тема не находится в числе первых".

"Тем не менее, я считаю, что это вопрос важный, острый, и дело не в домашних арестах, и даже не в посадках, - заметил Путин. - Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства и без наказания. Вот самое главное - обеспечить такой режим работы нужно".