Путин: тема коррупции в обращениях в этом году - не в числе первых

Шляхтин: будущее Таранова в ФК "Крылья Советов" решится до конца неделиСпорт 15 июня, 16:27
Путин: без цифровой экономики у страны нет будущегоЭкономика и бизнес 15 июня, 16:25
Путин рассказал о самой большой рыбе, которую поймалОбщество 15 июня, 16:21
"Нефтехимик" погасил задолженность перед игроками за сезон-2016/17Спорт 15 июня, 16:18
Путин не обсуждал продажу медиа-холдинга РБК с участниками сделкиЭкономика и бизнес 15 июня, 16:16
Детские пособия, санкции и реновация: основные темы "Прямой линии с Владимиром Путиным"Политика 15 июня, 16:12
Путин: приговор экс-главе ФСИН - серьезное наказание, но решение принимает только судПолитика 15 июня, 16:11
Перед ватерполистами сборной РФ поставлена задача победить в Суперфинале Мировой лигиСпорт 15 июня, 16:11
Президент UFC: Макгрегор предстанет перед судом, если ударит Мэйуэзера ногой или локтемСпорт 15 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тема коррупции остается для России важной и острой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".
"По поводу коррумпированных чиновников: проблема эта известная, я считаю, что она является острой", - подчеркнул президент. В то же время он заметил, что "анализ перечня вопросов, которые поступают в ходе нашей сегодняшней совместной работы, показывает, что по сравнению с прошлыми подобными мероприятиями (а это 15 "Прямая линия", напомнил Путин) эта тема не находится в числе первых".
"Тем не менее, я считаю, что это вопрос важный, острый, и дело не в домашних арестах, и даже не в посадках, - заметил Путин. - Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства и без наказания. Вот самое главное - обеспечить такой режим работы нужно".