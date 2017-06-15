Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: РФ не будет прекращать отношения с курдами после победы над терроризмом в регионе

Политика
15 июня, 16:41 дата обновления: 15 июня, 16:42 UTC+3

Президент отметил, что не видит оснований прекращать эти контакты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия не собирается прекращать контакты с курдами по окончании операций по борьбе с терроризмом в ближневосточном регионе. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда поддерживали отношения с курдским народом и я не вижу оснований прекращать эти контакты. Но сначала нам нужно решить общую задачу - это борьба с терроризмом",- сказал Путин, отвечая на вопрос, не прекратит ли Москва отношений с курдами после победы над международным терроризмом на Ближнем Востоке.

По словам Путина, Россия знает о существенном вкладе курдских бойцов в борьбу в терроризмом. "Это очень боеспособные подразделения, они действуют очень эффективно. Ну а что касается более широкого сотрудничества, вы упомянули о встрече с господином (премьер-министром регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном) Барзани, мы и в целом с Ираком работаем очень активно. И эти отношения будут развиваться.. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что курдская проблема остается острой, мы нашу позицию давно определили. Мы будем действовать и выстраивать свою позицию в рамках международного права", - сказал Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством" "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Сирия Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
2
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
3
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
7
Путин пообещал помощь тяжело больной девушке из Мурманской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама