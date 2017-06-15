Путин: РФ не будет прекращать отношения с курдами после победы над терроризмом в регионе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия не собирается прекращать контакты с курдами по окончании операций по борьбе с терроризмом в ближневосточном регионе. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда поддерживали отношения с курдским народом и я не вижу оснований прекращать эти контакты. Но сначала нам нужно решить общую задачу - это борьба с терроризмом",- сказал Путин, отвечая на вопрос, не прекратит ли Москва отношений с курдами после победы над международным терроризмом на Ближнем Востоке.

По словам Путина, Россия знает о существенном вкладе курдских бойцов в борьбу в терроризмом. "Это очень боеспособные подразделения, они действуют очень эффективно. Ну а что касается более широкого сотрудничества, вы упомянули о встрече с господином (премьер-министром регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном) Барзани, мы и в целом с Ираком работаем очень активно. И эти отношения будут развиваться.. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что курдская проблема остается острой, мы нашу позицию давно определили. Мы будем действовать и выстраивать свою позицию в рамках международного права", - сказал Путин.