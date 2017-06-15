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Джабаров: в Европе устали от бездумной санкционной политики США в отношении РФ

Политика
15 июня, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее Вена и Берлин выступили с резкой критикой планов США по введению новых санкций против России

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Открытое недовольство Германии и Австрии планами США по введению новых санкций против России свидетельствует об усталости Западной Европы от санкционной политики американцев. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Вена и Берлин выступили с резкой критикой планов США по введению новых санкций против России. С таким совместным заявлением, опубликованным МИД ФРГ, выступили канцлер Австрии Кристиан Керн и глава германского внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль. Они убеждены, что рассматриваемые Конгрессом США ограничительные меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украине.

"Я бы не назвал это бунтом, но на лицо открытое недовольство и усталость западноевропейских партнеров от бездумной политики американцев в отношении санкций. Заявление Австрии и Германии - это нормально, потому что именно Европа реально страдает от санкционной политики", - сказал сенатор. При этом парламентарий удивился тому факту, что Конгресс США стремится несмотря ни на что "насолить России". "Санкции не срабатывают и толку от них никакого. Но ухудшается общий фон отношений", - добавил Джабаров.

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