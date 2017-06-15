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Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать людей в Донбассе

Политика
15 июня, 16:34 дата обновления: 15 июня, 16:44 UTC+3

Также президент рассчитывает, что у властей в Киеве хватить ума и здравого смыла для выполнения минских соглашений

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать людей в Донбассе.

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"Это трагедия, и очень большая (происходящее в Донбассе). Мы сделаем все для того, чтобы минимизировать тот ущерб, который там имеется", - сказал глава государства журналистам после "Прямой линии". Он напомнил о позиции Москвы в отношении конфликта на Украине. "Но мы будем делать все, для того, чтобы людей там поддержать вне зависимости ни от каких внешних факторов", - подчеркнул глава государства.

Президент РФ рассчитывает, что у властей в Киеве хватить ума и здравого смыла для выполнения минских соглашений. "Очень рассчитываем на то, что ума, здравого смысла и ответственного отношения к делу хватит и у сегодняшнего киевского руководства для того, чтобы реализовывать те соглашения, те договоренности, которые были достигнуты в результате достаточно сложной работы, я имею в виду, прежде всего, минские соглашения, - сказал глава государства. Президент уверен, что если бы не было минских соглашений, то "было бы гораздо хуже".

Владимир Путин также пообещал, что Москва будет принимать решения адекватные развитию ситуации на Украине. "Но мы видим, что проблемы там (на юго-востоке Украины) не уменьшаются, а от части нарастают. Мы будем анализировать эту ситуацию для того, чтобы своевременно принимать решения, которые будут адекватны складывающейся ситуации", - сказал президент.​

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Кризис на Украине "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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