Карельское отделение "Родины" выдвинуло своего председателя на выборы главы республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Карельское региональное отделение партии "Родина" выдвинуло своего председателя, бизнесмена Николая Тараканова кандидатом на выборы главы республики. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении партии.

"Решение об этом было принято на партийной конференции в среду. Кандидатура Николая Тараканова, который является руководителем регионального отделения партии, была поддержана участниками конференции единогласно", - сказала собеседница агентства.

Николай Тараканов родился в Петрозаводске 19 мая 1977 года. Является директором ООО "АК-1126". Ранее избирался депутатом Петрозаводского городского Совета.

По решению Законодательного собрания Карелии выборы главы Карелии состоятся 10 сентября 2017 года. В этот день избирательные участки буду работать с 8 до 22 часов. Официальный старт избирательной кампании был дан ЦИК Карелии 13 июня.

Для преодоления "муниципального фильтра" кандидату необходимо представить не менее 88 подписей, из которых 24 должны принадлежать депутатам или главам районов и городских округов, при этом все подписи должны быть собраны не менее чем в 14 районах и городских округах республики.

Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ. В апреле этого года он был выдвинут региональным отделением "Единой России" для участия в предварительном партийном голосовании по отбору кандидатов на выборы главы региона.