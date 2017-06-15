Федотов считает, что нарушение присяги может быть основанием для лишения гражданства

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Принесение присяги при получении российского гражданства должно быть юридическим фактом, а нарушение присяги должно иметь юридические последствия. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов на совещании рабочей группы в Госдуме.
"Принесение этой присяги или клятвы должно иметь определенные правовые последствия. Если иностранный гражданин, вступая в гражданство, дает клятву, а дальше выясняется, что он эту клятву нарушил, то должны наступать те же самые последствия, которые наступают в том случае, если он представил не соответствующие действительности данные при приеме в гражданство, - сказал Федотов. - Это означает возможность отмены в судебном порядке решения о приеме лица в гражданство".
"Присяга есть оформление правового юридического факта, за этим юридическим фактом следуют определенные юридические последствия", - добавил глава СПЧ.
При этом он подчеркнул, что текст присяги должен быть "абсолютно точным и юридически корректным".
В Госдуме объявлен конкурс на создание текста присяги при приобретении гражданства РФ, участие в котором могут принять все желающие. Как ранее сообщал ТАСС председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, проект клятвы может быть составлен к 3 июля в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта об отзыве решения о вступлении в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Сам закон, по словам депутата, скорее всего, будет принят до конца весенней сессии палаты, последнее пленарное заседание которой намечено на 21 июля.
6 июня президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".