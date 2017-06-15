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Путин: роль народной дипломатии в укреплении мира неуклонно возрастает

Политика
15 июня, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Об этом говорится в приветственном послании российского лидера участникам конференции Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин полагает, что роль народной дипломатии и общественных организаций в укреплении мира и международной безопасности неуклонно растет. Об этом говорится в приветственном послании российского лидера участникам конференции Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки, которое зачитал заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

"Сердечно приветствую участников конференции Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки, - сказал Путин. - Уверен, что комитет, недавно получивший статус общероссийской общественной организации, достойно продолжит лучшие традиции сотрудничества со странами Азиатского и Африканского континентов, заложенные шесть десятилетий назад. Роль народной дипломатии, общественных организаций, выступающих за упрочение мира и международной безопасности, развитие дружественных связей, неуклонно возрастает".

Президент РФ подчеркнул, что работа комитета получит поддержку всех, кто симпатизирует России за рубежом, включая соотечественников и выпускников советских и российских вузов. "Рассчитываю, что в ходе дискуссии будут высказаны интересные идеи и перспективные инициативы", - заявил Путин.

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