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Грызлов: вопросы к Путину по Украине говорят, что люди устали от войны в братской стране

Политика
15 июня, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Путь к миру на Украине - реализация минских соглашений, подчеркнул полпред России в контактной группе

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Интерес граждан России к ситуации на Украине, проявленный во время "Прямой линии" президента РФ, говорит о том, что люди хотят скорейшего прекращения гражданской войны в братской стране.

Такую точку зрения высказал полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Среди внешнеполитических, международных тем разговора особое место по-прежнему занимает ситуация на Украине, - сказал он. - Люди очень хотят, чтобы гражданская война в соседней, братской для нас стране скорее прекратилась. И я бы назвал это внимание российского общества, наших соотечественников, неравнодушных и ответственных людей в других странах одним из тех факторов, которые помогают минскому процессу, не дают пересмотреть, исказить его смысл".

"Существует только один путь к миру на Украине - это реализация минских соглашений, точное и последовательное выполнение сторонами внутриукраинского конфликта взятых на себя обязательств, - подчеркнул Грызлов. - Вот это необходимо делать киевским властям, а не запрещать социальные сети, не мешать людям общаться друг с другом".

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