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Лавров: необходимо исправить дисбаланс в представленности развивающихся стран в СБ ООН

Политика
15 июня, 18:21 дата обновления: 15 июня, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Об этом глава МИД РФ заявил на конференции российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия считает приоритетом реформы СБ ООН исправление дисбаланса в представленности развивающихся стран. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки.

"В интересах обеспечения сбалансированности международной системы, мы в ходе продолжающихся дискуссий о реформе СБ ООН в качестве абсолютного приоритета настаиваем на том, что необходимо исправить дисбаланс, который сложился в составе СБ ООН в том, что касается представленности развивающихся стран, - подчеркнул Лавров. - Настаиваем на том, чтобы самое главное внимание в этой работе уделять повышению представленности Азии, Африки и Латинской Америки".

Министр подчеркнул, что РФ будет придерживаться этой позиции "до того, как этот вопрос будет решен удовлетворительно для наших партнеров из развивающегося мира".

Он отметил, что российская сторона в своих действиях в ООН неизменно исходит из того, что все проблемы африканского и азиатского регионов "необходимо решать, прежде всего, на основе тех подходов, которые вырабатываются самими странами этих частей мира". "Так мы поступаем и в СБ ООН, повестка дня которого сейчас переполнена африканскими проблемами. Есть попытки наших западных коллег предлагать свои подходы к их урегулированию, исходя, прежде всего, из интересов внешних партнеров, а не самих африканских стран", - обратил внимание Лавров.

"Мы неизменно подчеркиваем, что СБ должен, прежде всего, прислушиваться к мнению Африканского союза, субрегиональных организаций на африканском континенте, поддерживать их подходы. Потому что африканцам, как и азиатам, виднее, чем кому бы то ни было еще, как решать собственные проблемы, как урегулировать кризисы в той или иной стране соответствующего региона", - заявил глава российского дипведомства. По его словам, международное сообщество в лице Совета Безопасности, в лице ООН, должно поддерживать усилия самих стран регионов к урегулированию конфликтов.

"Поддерживать и политически, и морально, и финансово, и материально в виде, скажем, помощи в подготовке миротворческих подразделений, оснащения этих подразделений, предложения добрых услуг", - добавил министр.

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