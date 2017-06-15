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Врио губернатора Рязанской области подал документы на участие в выборах главы региона

Политика
15 июня, 18:51 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 15, июня. /ТАСС

Николай Любимов выдвинут от партии "Единая Россия"

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РЯЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Областная избирательная комиссия Рязанской области завершила прием документов на участие в выборах губернатора региона у Николая Любимова, временно исполняющего обязанности губернатора и выдвинутого от "Единой Россией". Об этом ТАСС сообщил секретарь облизбиркома Сергей Скобелев.

"Вечером 15 июня закончился прием документов врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, выдвинутого партией "Единая Россия". Мы ему дали документ, подтверждающий прием документов. Завтра состоится плановое заседание областной избирательной комиссии, где рассмотрим вопрос о даче разрешения на открытие специального избирательного счета", - отметил собеседник агентства.

Региональное отделение партии "Единая Россия" 14 июня выдвинуло кандидатом в губернаторы врио главы Рязанской области Николая Любимова, который был назначен руководить субъектом 14 февраля, после того как бывший глава региона Олег Ковалев подал в отставку. Реготделение "Справедливой России" 15 июня выдвинуло на губернаторские выборы депутата областной думы Сергея Пупкова. До конца недели с кандидатами определятся также КПРФ, ЛДПР и Партия роста.

Выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября 2017 года.

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