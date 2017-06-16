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Лавров обсудит с главой МИД Лаоса инвестиционное сотрудничество и безопасность в АТР

Политика
16 июня, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел Лаоса находится в Москве с трехдневным визитом

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Лаоса Сергей Лавров и Салёмсай Коммасит проведут переговоры, на которых обсудят развитие сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах, а также вопросы взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Глава МИД Лаоса находится в Москве с трехдневным визитом, в рамках которого он также встретится с министром связи и массовых коммуникаций, председателем российской части Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Николаем Никифоровым.

"В ходе переговоров 16 июня главы внешнеполитических ведомств предметно рассмотрят состояние и перспективы наращивания сотрудничества в различных областях с акцентом на реализацию достигнутых за последние годы договоренностей на высшем уровне, а также сверят позиции по актуальным международным и региональным вопросам", - информировали в МИД РФ.

В Москве отмечают, что важной составляющей отношений России и Лаоса является координация усилий в рамках ООН и многосторонних форумов. "В ее основе - совпадение или близость позиций по большинству актуальных тем глобальной повестки дня, прежде всего по вопросам формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - подчеркнули в дипведомстве. - Стороны нацелены на дальнейшее взаимодействие, в том числе с учетом продолжающегося исполнения Вьентьяном функций координатора диалогового партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии".

Позитивная динамика

В МИД РФ констатировали, что сотрудничество двух стран поступательно развивается, углубляется политический диалог, при этом в фокусе внимания "находится задача углубления экономического и инвестиционного сотрудничества". Двусторонний товарооборот в 2016 году составил $40,9 млн, указали в дипведомстве.

Ранее в интервью ТАСС Коммасит отметил, что в последнее время наметилась положительная тенденция в развитии инвестиционного сотрудничества между Лаосом и РФ, российские инвесторы реализуют в республике 23 проекта с общим объемом капитала в $38,4 млн.

В гуманитарной сфере основное внимание уделяется расширению образовательных обменов. "За годы сотрудничества в нашей стране подготовлено более 17 тыс. лаосских специалистов. Многие из них занимают высокие государственные посты, образуют костяк командного состава Народной армии и органов общественной безопасности Лаоса, играют заметную роль в науке, культуре и искусстве, общественной жизни своей страны", - обратили внимание в российском дипведомстве. На данный момент, отметили в МИД, в российских вузах учатся около 300 граждан Лаоса.

В министерстве сообщили, что ежегодно Лаос посещают около 8 тыс. российских туристов. "Стороны завершают внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу подписанного в сентябре 2016 года во Вьентьяне межправительственного соглашения об отмене визовых формальностей, что послужит дополнительным стимулом для роста туристического потока из России в ЛНДР", - подчеркнули в МИД.

"Визит министра иностранных дел Лаоса в Россию призван способствовать укреплению позитивной динамики в двусторонних отношениях, что в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших стран, задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", - убеждены в российском внешнеполитическом ведомстве.

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