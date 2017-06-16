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Песков не нашел конструктивных обращений оппозиции к Путину при подготовке "Прямой линии"

Политика
16 июня, 1:25 дата обновления: 16 июня, 1:32 UTC+3

Представитель Кремля заявил, что "перелопатил изрядную долю" обращений, поступивших от россиян к "Прямой линии с Владимиром Путиным", но конструктивных предложений не нашел

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Владимир Путин и Дмитрий Песков

Владимир Путин и Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что сейчас в России нет достойной конструктивной оппозиции.

Отвечая на вопросы в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", представитель Кремля сказал, что "перелопатил изрядную долю" обращений, поступивших от россиян к "Прямой линии с Владимиром Путиным". "Мы говорим о миллионах обращений, есть сотни (среди них) таких выпадов, эскапад в отношении президента, но практически нет оппозиционных обращений", - сказал он.

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"Что такое оппозиционное обращение? Вот Вы делаете то- то в отношении детских пособий, я с вами не согласен и считаю, что это надо делать так, если бы я был на Вашем месте, я проводил бы вот такую политику. Это была бы оппозиция Путину", - объяснил Песков, назвав такой подход "конструктивной оппозицией".

"Именно с такой оппозицией, как говорит президент, он готов общаться, он готов воспринимать их как своих визави", - пояснил Песков. При этом представитель Кремля констатировал: "К сожалению, таких конструктивных предложений в этом огромном массиве я не нашел".

Говоря об оппозиционных настроениях в России, пресс-секретарь главы государства напомнил высказывания Путина по этому поводу. "Он сказал, что, безусловно, собрания людей в той или иной форме, митинги в законном формате, в законном режиме являются демократической формой изъявления воли людей, механизмом доведения настроений людей до власти", - отметил Песков. По его словам, такой подход "принимается, приветствуется" Путиным. "Но он абсолютно не готов приветствовать и не готов одобрять незаконные мероприятия, тем более провокационного характера", - подчеркнул представитель Кремля.

На проспекте Сахарова в Москве 12 июня прошла согласованная акция оппозиции. В то же время группа оппозиционеров решила провести несанкционированную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 человек были задержаны.

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