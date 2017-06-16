Путин: военным всегда мало тех средств, которые им предоставляют

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. США расходуют колоссальные средства на оборону в то время, когда у них накапливаются внутренние проблемы, и это дает повод задуматься американским налогоплательщикам. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ последней части четырехсерийного фильма состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.

"США тратят на оборону больше, чем совокупные траты на оборону всех стран мира вместе взятых, - отметил он. - Думаю, что об этом должны подумать и американские налогоплательщики: проблемы в стране, те же самые проблемы образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, меры социальной поддержи, долг, наконец, почти в 20 триллионов".

"Военным всегда мало тех средств, которые им предоставляет государство, - заметил Владимир Путин. - Поверьте мне, что и у нас идут такие же споры".