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Путин: военным всегда мало тех средств, которые им предоставляют

Политика
16 июня, 4:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июня. /ТАСС

По словам российского лидера, в то время как США тратятся на оборону, у них накапливаются внутренние проблемы, и это дает повод задуматься американским налогоплательщикам

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. США расходуют колоссальные средства на оборону в то время, когда у них накапливаются внутренние проблемы, и это дает повод задуматься американским налогоплательщикам. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ последней части четырехсерийного фильма состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.

"США тратят на оборону больше, чем совокупные траты на оборону всех стран мира вместе взятых, - отметил он. - Думаю, что об этом должны подумать и американские налогоплательщики: проблемы в стране, те же самые проблемы образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, меры социальной поддержи, долг, наконец, почти в 20 триллионов".

"Военным всегда мало тех средств, которые им предоставляет государство, - заметил Владимир Путин. - Поверьте мне, что и у нас идут такие же споры".

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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