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Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 году

Политика
16 июня, 5:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июня. /ТАСС

По словам президента РФ, вмешательство также имело место во время выборов в 2000 году

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© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Американцы активно вмешивались в выборы в России, причем особенно агрессивные попытки были предприняты в 2012 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ последней части четырехсерийного фильма состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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На вопрос Стоуна о том, вмешивались ли США в выборы в России, последовал ответ: "И в 2000 и в 2012. Всегда было, но в 2012 это было особенно агрессивно".

"Я в детали не буду вдаваться, американские партнеры об этом знают, - продолжал Путин. - Я и (госсекретарю Джону) Керри говорил, и (президенту Бараку) Обаме. Нам трудно даже себе представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России, собирали там у себя оппозиционные силы, финансировали, бегали там на всякие митинги оппозиционные. Но дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна заниматься налаживанием отношений между государствами".

"Неправительственные организации, да, могут заниматься всем, чем угодно, причем любого национального происхождения, хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд прокладок и структур - то ли из госдепа, то ли из других квазигосударственных источников на всем постсоветском пространстве, в Восточной Европе и во многих других странах, - добавил Путин. - И в Африке то же самое происходит, и в Латинской Америке".

На вопрос Оливера Стоуна о том, предпринимались ли в 2012 году попытки кибервмешательства в российские выборы, Владимир Путин ответил: "Вы знаете, я, честно говоря, не особенно на это обращаю внимание, потому что у нас есть своя повестка дня, мы идем по ней. Мне кажется, что многие наши партнеры часто живут в каком-то своем мире и часто не понимают реальных процессов, происходящих в других странах, в том числе в России".

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
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