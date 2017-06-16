Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает несерьезными утверждения о том, что у него имеются банковские счета на Кипре. Об этом он сообщил в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ последней части этой четырехсерийной документальной ленты состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.

"Нет, нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы", - ответил российский лидер на соответствующий вопрос Стоуна.

На реплику режиссера о том, что некоторые на Западе считают Путина самым богатым человеком в мире, президент указал: "Во-первых, у меня нет такого богатства, о котором говорят".

Когда Стоун отметил, что сам он был бы счастливее, имея большое богатство, Путин подчеркнул: "Вы знаете, не думаю, что это вот большое счастье. Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами. Как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого".

"Вы гораздо более богатый человек, чем те, которые имеют на своих счетах большие деньги, - подчеркнул российский лидер, говоря о режиссере. - У вас есть свое мнение, у вас есть талант. Вы имеет возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают, в гробу карманов нет, с собой не унесешь".