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Путин назвал ключевой задачей укрепление России, а не попытки оправдаться

Политика
16 июня, 4:57 дата обновления: 16 июня, 5:23 UTC+3

При этом президент РФ отметил, что конкуренция во власти в РФ должна быть между национально ориентированными людьми

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает ключевой задачей укрепление России, а не попытки оправдываться и убеждать зарубежных наблюдателей в том, насколько демократична политическая система страны. Об этом он заявил в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ последней части этой четырехсерийной документальной ленты состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Стоун выступил с утверждением, что следующие выборы в России вряд ли убедят мир в том, что в ней имеется действующая демократическая система, если только в страну не пригласят международных наблюдателей и процесс не будет "действительно прозрачным". Путин ответил на это: "Вы думаете, что наша цель заключается в том, что мы должны кому-то что-то доказывать? Наша цель заключается в том, чтобы укреплять свою страну".

На слова Стоуна о том, что "данный аргумент опасен, так как те, кто злоупотребляют властью, всегда говорят о выживании", Путин ответил: "Мы сейчас не говорим о выживании. И мы ни в чем не оправдываемся".

"Имею в виду все негативное, а вы говорили там об имперском прошлом, о советском прошлом, что было в прошлом, и все позитивное, что было в прошлом, - пояснил российский лидер. - Россия складывалась тысячу лет. Есть свои традиции, есть свои представления о справедливости, об эффективности власти".

"И вопрос совсем не стоит в том, чтобы кому-то удержать существующую систему власти, либо самому удержаться, - подчеркнул Путин. - Вопрос в обеспечении роста экономики, ее темпов, качества жизни граждан, повышения обороноспособности в регулярном режиме, а не в условиях каких-то осложнений и кризисов".

В ответ на реплику режиссера о том, что власть имеет свойство незаметно менять людей, и они могут потерять связь с народом, Путин указал: "Это действительно очень опасное состояние. И, если человек, находящийся у власти, чувствует, что он вот этот нерв утратил, то он должен оставить свое место".

Президент РФ считает, что в стране должна иметь место конкуренция во власти между национально ориентированными людьми. "Вопрос, который вы сформулировали, насчет того, нуждается ли Россия или не нуждается в ком бы то ни было, это решает сама Россия, - указал Путин. - Что касается смены власти, то она, безусловно, должна быть и, безусловно, в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными".

"Но, в конечном итоге, еще раз повторяю, все-таки граждане России принимают окончательное решение", - добавил Путин. О возможности участия в следующих президентских выборах российский лидер сказал: "Что касается выборов (20) 18 года, хотел бы сказать, что есть вещи, в которых все-таки должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду".

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
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