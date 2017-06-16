Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин выразил уверенность, что Стоуна будут критиковать за серию интервью с ним

Политика
16 июня, 5:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июня. /ТАСС

При этом российский лидер поблагодарил американского режиссера, за вопросы, "за въедливость такую"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил

Читайте также новости по теме:
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин: Трамп сумел затронуть струны в душах избирателей

Путин: для защиты территории РФ будут использованы все доступные средства

Путин показал Стоуну назначение центра управления обороной и пошутил про отопление Кремля

уверенность в том, что американский режиссер Оливер Стоун подвергнется критике за серию интервью с главой российского государства, на основе которых был снят документальный фильм.

Показ последней части этой четырехсерийной ленты завершился в четверг на кабельном канале Showtime.

В конце беседы Путин поблагодарил Стоуна. "Спасибо за ваше время, за ваши вопросы, за въедливость такую", - отметил российский лидер. Он также спросил режиссера: "Вас еще никогда в жизни не били?"

Стоун ответил утвердительно. "Ну, тогда вам не привыкать, потому что вам достанется", - сказал Путин. Режиссер в ответ на это сказал: "Конечно, я знаю, но это того стоит, если это поможет укрепить мир и привести мир в сознание".

Российский лидер посоветовал режиссеру и его супруге посетить Санкт-Петербург, подчеркнув, что лучше всего это сделать во время белых ночей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
Персоны
Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 году
2
Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
3
Пенс нанял частного адвоката для помощи в расследовании по России
4
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
5
Полиция Вашингтона арестовала двух граждан Турции за участие в беспорядках
6
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана
7
США поздравили Россию с национальным праздником
Темы дня
Загрузка...
Реклама