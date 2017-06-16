Путин выразил уверенность, что Стоуна будут критиковать за серию интервью с ним

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил

уверенность в том, что американский режиссер Оливер Стоун подвергнется критике за серию интервью с главой российского государства, на основе которых был снят документальный фильм.

Показ последней части этой четырехсерийной ленты завершился в четверг на кабельном канале Showtime.

В конце беседы Путин поблагодарил Стоуна. "Спасибо за ваше время, за ваши вопросы, за въедливость такую", - отметил российский лидер. Он также спросил режиссера: "Вас еще никогда в жизни не били?"

Стоун ответил утвердительно. "Ну, тогда вам не привыкать, потому что вам достанется", - сказал Путин. Режиссер в ответ на это сказал: "Конечно, я знаю, но это того стоит, если это поможет укрепить мир и привести мир в сознание".

Российский лидер посоветовал режиссеру и его супруге посетить Санкт-Петербург, подчеркнув, что лучше всего это сделать во время белых ночей.