Кабмин одобрил конвенцию Совета Европы об отмывании денег и финансировании терроризма

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил представить президенту для внесения на ратификацию в парламент конвенцию Совета Европы об отмывании денег и финансировании терроризма. Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте кабмина.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г., подписанную от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 26 января 2009 г.", - говорится в документе.

Законопроект о ратификации конвенции подготовлен Министерством иностранных дел России и Росфинмониторингом.

Как отмечается в пояснительной записке, конвенция подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством. Ратификация, как ожидается, позволит повысить эффективность взаимодействия России с другими странами в борьбе с криминальными доходами и создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов и подразделений финансовой разведки.