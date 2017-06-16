Кабмин одобрил конвенцию Совета Европы об отмывании денег и финансировании терроризма

Как пройти на стадион: что нужно знать обладателям билетов на матчи Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 8:45
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолитаНаука 16 июня, 8:23
Борис Титов заступился за новосибирского предпринимателя - главу "Тиона"Экономика и бизнес 16 июня, 7:57
Робот Бакстер на ВДНХ будет предсказывать исходы матчей Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 7:44
Facebook внедряет новые технологии борьбы с пропагандой терроризма в соцсетиОбщество 16 июня, 7:25
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным": цельный портрет человека и политикаПолитика 16 июня, 7:25
Власти Забайкалья за неделю решат проблемы матери-одиночки, пожаловавшейся ПутинуОбщество 16 июня, 6:51
В Москве и области ожидается до 18 градусов тепла, местами небольшой дождьМосква 16 июня, 6:03
Майкл Фелпс признался, что проблемы с психикой доводили его до отчаянияСпорт 16 июня, 5:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил представить президенту для внесения на ратификацию в парламент конвенцию Совета Европы об отмывании денег и финансировании терроризма. Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте кабмина.
"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г., подписанную от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 26 января 2009 г.", - говорится в документе.
Законопроект о ратификации конвенции подготовлен Министерством иностранных дел России и Росфинмониторингом.
Как отмечается в пояснительной записке, конвенция подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством. Ратификация, как ожидается, позволит повысить эффективность взаимодействия России с другими странами в борьбе с криминальными доходами и создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов и подразделений финансовой разведки.