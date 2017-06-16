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Кабмин одобрил конвенцию Совета Европы об отмывании денег и финансировании терроризма

Политика
16 июня, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Как ожидается, ратификация документа позволит повысить эффективность взаимодействия России с другими странами в борьбе с криминальными доходами

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил представить президенту для внесения на ратификацию в парламент конвенцию Совета Европы об отмывании денег и финансировании терроризма. Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте кабмина.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г., подписанную от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 26 января 2009 г.", - говорится в документе.

Законопроект о ратификации конвенции подготовлен Министерством иностранных дел России и Росфинмониторингом.

Как отмечается в пояснительной записке, конвенция подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством. Ратификация, как ожидается, позволит повысить эффективность взаимодействия России с другими странами в борьбе с криминальными доходами и создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов и подразделений финансовой разведки.

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