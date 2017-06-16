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В КПРФ предлагают всем кандидатам в президенты проводить перед выборами "прямые линии"

Политика
16 июня, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Парламентарий указал на важность "общенациональной крупной дискуссии" на предстоящих президентских выборах

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Все кандидаты в президенты перед выборами должны проводить "прямые линии" с гражданами России, заявил  журналистам заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

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Парламентарий указал на важность "общенациональной крупной дискуссии" на предстоящих президентских выборах.

"Такого рода эфира, как был вчера, должны проводиться не только у действующего главы государства с гражданами страны. Такого рода эфиры должны получить все претенденты на пост президента РФ", - заявил коммунист.

Он выразил убеждение, что "ни один кандидат на пост главы государства не имеет право уклоняться от дискуссии". "Каждый должен выходить со своей программой и предлагать свою политику на очередной президентский срок", - отметил Новиков, добавив, что КПРФ "готова к такой дискуссии".

В целом, подчеркнул политик, лидеры крупнейших политических партий должны иметь больше возможностей для общения со страной, для предъявления своей программы.

В четверг прошла очередная, 15-я по счету, "Прямая линия" президента России Владимира Путина. Она длилась 3 часа 56 минут. Глава государства ответил почти на 70 вопросов.

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