В КПРФ предлагают всем кандидатам в президенты проводить перед выборами "прямые линии"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Все кандидаты в президенты перед выборами должны проводить "прямые линии" с гражданами России, заявил журналистам заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Парламентарий указал на важность "общенациональной крупной дискуссии" на предстоящих президентских выборах.

"Такого рода эфира, как был вчера, должны проводиться не только у действующего главы государства с гражданами страны. Такого рода эфиры должны получить все претенденты на пост президента РФ", - заявил коммунист.

Он выразил убеждение, что "ни один кандидат на пост главы государства не имеет право уклоняться от дискуссии". "Каждый должен выходить со своей программой и предлагать свою политику на очередной президентский срок", - отметил Новиков, добавив, что КПРФ "готова к такой дискуссии".

В целом, подчеркнул политик, лидеры крупнейших политических партий должны иметь больше возможностей для общения со страной, для предъявления своей программы.

В четверг прошла очередная, 15-я по счету, "Прямая линия" президента России Владимира Путина. Она длилась 3 часа 56 минут. Глава государства ответил почти на 70 вопросов.