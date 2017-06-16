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Лавров: Москва ценит роль Лаоса в качестве координатора диалогового партнерства РФ - АСЕАН

Политика
16 июня, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что контакты между странами регулярны

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия выражает искреннюю признательность Лаосу за активную деятельность в качестве координатора диалогового партнерства РФ - АСЕАН. Об этом заявил  министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом.

"Наши контакты регулярны, - отметил российский министр. - В прошлом году мы встречались дважды - в мае, когда в Сочи проходил саммит "Россия - АСЕАН", а затем в июле во Вьентьяне на полях мероприятий АСЕАН".

"Сегодня у нас с вами хорошая возможность обсудить состояние двусторонних отношений в развитие тех договоренностей , которые достигались на уровне наших руководителей, - сообщил Лавров. - Мы также заинтересованы обменяться мнениями о том, как развиваются отношения между Россией и АСЕАН в русле договоренностей, достигнутых год назад в Сочи на очередном саммите".

"Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность за активную деятельность Лаоса в качестве координатора диалогового партнерства Россия - АСЕАН", - подчеркнул глава МИД РФ.

Министр иностранных дел Лаоса Салёмсай Коммасит сообщил, что обсудит на переговорах с Лавровым предстоящий визит премьер-министра страны Тхонглуна Сисулита в Россию.

"Сегодняшняя наша встреча является подготовкой контактов на высоком уровне, - отметил он. - Я готов сегодня к обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества с целью подготовки визита на высоком уровне, в частности визита премьер-министра Лаосской Народно-Демократической Республики".

"Обсудим развитие наших двусторонних связей", - добавил Коммасит, подчеркнув, что отношения между Россией и Лаосом строятся на принципах взаимного доверия. 

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