Единороссы будут рады возвращению Хинштейна в Госдуму, если его поддержат избиратели

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" положительно отнесется к возвращению Александра Хинштейна в Госдуму, если его поддержат избиратели на внутрипартийных праймериз и последующих выборах в одномандатном округе в Брянской области. Об этом заявил ТАСС руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты Владимир Васильев.

Как сообщило ранее издание РБК, экс-депутат Госдумы трех созывов, а советник директора Росгвардии Александр Хинштейн может баллотироваться на внутрипартийных праймериз единороссов в Брянской области.

"Коллега Хинштейн был депутатом Госдумы нескольких созывов в составе нашей фракции, мы его хорошо знаем, это талантливый, эффективный человек", - сказал Васильев. Он отметил, что позитивно воспринял известие о том, что "жители Брянской области из числа обманутых дольщиков, которые получили жилье благодаря деятельности рабочей группы, возглавлявшейся Хинштейном в прошлом, обратились с предложением к нему принять участие в выборах". "Дело в том, что у нас в одномандатном избирательном округе в Брянской области открылась вакансия в связи с тем, что наш коллега Александр Жутенков сдал мандат", - напомнил политик.

"В связи с этим могу высказать предположение, что если люди поддержат кандидатуру Хинштейна, то мы заинтересованы в том, чтобы он продолжил работу (в Госдуме), в том числе и в направлении защиты дольщиков и ипотечников", - подтвердил глава фракции. "Эти вопросы сегодня не теряют актуальности, судя по тем обращениям, которые поступают к нам во фракцию", - заключил он.

Праймериз в Брянской области

Президиум Генсовета "Единой России" 13 июня утвердил порядок проведения предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидата на дополнительные выборы по 77-му Брянскому одномандатному округу. Довыборы пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года в связи с досрочным сложением полномочий депутата Госдумы Владимира Жутенкова, избранного в сентябре прошлого года в нижнюю палату по данному округу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии, принято решение установить срок приема документов на участие в предварительном голосовании партии с 14 по 16 июня включительно. Голосование по кандидатурам участников состоится 17 июня на заседании регионального политического совета Брянского регионального отделения, оно будет тайным и рейтинговым. Набравший наибольшее количество голосов кандидат будет предложен Генсовету партии для выдвижения по одномандатному округу.

Полномочия Жутенкова Госдума прекратила 9 июня, а праймериз, на которых "Единая Россия" определяла своих кандидатов на сентябрьские выборы, прошли еще 28 мая. В связи с этим, пояснял секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов, предварительное голосование по Брянскому округу пройдет "в партийном формате (когда голосование по кандидатурам проходит внутри партийной структуры - прим. ТАСС)". "Но оно в любом случае должно пройти, потому что по уставу является обязательным", - подчеркивал представитель руководства "Единой России".