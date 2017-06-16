Лавров: пока нет стопроцентного подтверждения уничтожения лидера ИГ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пока нет стопроцентного подтверждения уничтожения лидера запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Пока у меня стопроцентного подтверждения этой информации нет", - сказал глава МИД РФ.

Он также отметил, что США стягивают реактивные системы залпового огня (РСЗО) в те районы на юге Сирии, где почти не осталось отрядов ИГ. "Что касается сообщений о развертывании американцами дополнительных вооружений, включая РСЗО, на юге Сирии на границе с Иорданией, с Ираком... Военные РФ анализируют все происходящее в этой стране, в том числе с учетом канала, который у нас с американцами существует по предотвращению непреднамеренных инцидентов", - сказал министр.

"По нашим данным, в этом районе практически не осталось каких-либо отрядов ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС). Размещение там таких серьезных вооружений некоторыми экспертами расценивается как стремление создать дополнительную военную группировку, которая не позволит обеспечить устойчивость каналов связи между правительственными и проправительственными силами Сирии и их партнерами в Ираке", - подчеркнул Лавров.

По его словам, ряд экспертов полагает, что США тем самым пытаются не допустить формирования некоего "шиитского полумесяца". Министр сообщил, что российская сторона пока продолжает анализировать ситуацию. "Но если это так, если эти заключения (экспертов - прим. ТАСС) верны, то вызывает сожаление, что задача создания единого фронта для бескомпромиссной борьбы с терроризмом без двойных стандартов будет подменяться попыткой опять осуществлять геополитические маневры на основе в том числе злоупотреблений, на основе спекуляций на конфессиональном факторе, на расхождениях, которые сохраняются внутри ислама и которые необходимо срочным образом преодолевать", - сказал глава глава МИД.

Он подчеркнул, что "исламский мир должен быть единым вместе со всеми другими странами в борьбе с общей для всех без исключения угрозой терроризма". "Мы будем делать все, чтобы не подходить с (позиции) конфессиональных предпочтений и предубеждений к ключевым проблемам, которые требуют безусловного приоритета и требуют отложить в сторону все наносное", - добавил Лавров.

США выводят из-под удара "Джебхат ан-Нусру"

Россия не получает от США внятных ответов по поводу причин, из-за которых боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) систематично выводятся из-под ударов международной коалиции.

"Коалиция, которую возглавляют США, ведет себя ровно так же, как вела себя эта коалиция при администрации президента (Барака) Обамы - "Джебхат ан-Нусру" всячески выводят из-под удара, - подчеркнул он. - Это очень тревожная тема. Мы регулярно этот вопрос ставим в контактах с нашими американскими партнерами, внятных ответов не получаем, а хотелось бы".

По словам Лаврова, ситуация вокруг "Джебхат ан-Нусры" остается "большой загадкой". "Потому что несмотря на все правовые требования, опирающиеся на то, что "Джебхат ан-Нусра" как филиал "Аль-Каиды" включена в террористический список СБ ООН, включена в террористический список США, многих других западных стран, как собственно и в России, на практике борьбу с ИГ мы видим, борьбу с "Джебхат ан-Нусрой" и структурами, которые с ней смешались, мы практически не наблюдаем", - констатировал он.