Администрация президента РФ начала активную работу по итогам "Прямой линии"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Администрация президента России начала очень активную работу по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли после "Прямой линии" приниматься кадровые решения главой государства, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: "Дело абсолютно не в кадровых решениях, никогда таких целей не ставилось, это не самоцель". "Главное - понять, какие проблемы наиболее актуальны для людей и, исходя из конкретных случаев, уже выйти на какие-то системные решения", - отметил представитель Кремля. Он добавил, что именно этим сейчас занимаются и президент, и его администрация.

"У руководителя администрации (Антона Вайно) только что завершилось совещание, где как раз обсуждались эти вопросы, сейчас готовится весь перечень проблем, которые затрагивались, на основе этого будет формироваться перечень поручений, который глава государства подпишет", - сообщил Песков. По его словам, в этой работе задействованы различные ведомства, "уже запланирован ряд совещаний у президента, запланировано обсуждение вопросов на грядущих совещаниях с руководством правительства". "То есть, работа сейчас очень активная будет вестись", - заверил он.