Госдума повышает статус парламентариев при взаимодействии с чиновниками

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который повышает статус депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками.

Инициатива была предложена на рассмотрение группой законодателей во главе со спикерами Совета Федерации и Государственной думы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Как говорится в сопроводительных документах, речь идет о внесении поправок в законы о парламентском статусе и об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Эти изменения направлены на повышение статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной думы при взаимодействии с должностными лицами федеральных органов государственной власти, а также с должностными лицами региональных и муниципальных органов власти, пояснили журналистам в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. В частности, законопроектом оговаривается "право на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий".

Как указывают авторы законопроекта, "необходимость внесения поправок связана с обращениями граждан или с отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления".

Инициативой также предусматривается "установление обязанности должностных лиц федеральных, региональных и муниципальных органов власти по созданию условий для осуществления парламентариями их полномочий".

Четкое взаимодействие между ветвями власти

Одновременно законопроект наделяет региональные заксобрания полномочиями заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти об их работе. Как заявила ранее Матвиенко, эффективное управление страной невозможно без отлаженного четкого взаимодействия законодательной и исполнительной власти.

Она отметила, что "на федеральном уровне, во взаимоотношениях палат Федерального собрания и правительства РФ такая система выстроена". Вместе с тем, указала Матвиенко, пока такого взаимодействия нет на уровне субъектов РФ, между региональными парламентами и территориальными структурами федеральных министерств и ведомств.

Сейчас, добавила она, вообще не существует механизма представления информации о результатах деятельности этих структур органам законодательной власти субъектов Федерации. Законопроект снимает этот пробел в законодательстве, пояснила глава верхней палаты.

По словам спикера, благодаря предлагаемым нормам законодательные органы субъектов РФ получат возможность использовать в своей работе актуальную и достоверную информацию о социально-экономическом положении в регионах.

Дополнительная форма отчета перед населением

Со своей стороны, один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выразил уверенность, что предлагаемый механизм будет способствовать улучшению взаимодействия между различными ветвями государственной власти в субъектах РФ в целях защиты прав и свобод граждан.

На его взгляд, "предоставление актуальной и достоверной информации о социально-экономическом положении в регионах в соответствующие законодательные органы власти позволит вносить необходимые и своевременные корректировки в их деятельность, принимать более выверенные решения, вносить необходимые изменения в региональное законодательство".

Кроме того, такая форма обратной связи с федеральным центром позволит гражданам "быть в курсе происходящих процессов и изменений и будет являться дополнительной формой отчета перед населением конкретного региона", полагает глава думского комитета.