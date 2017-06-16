МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал тупиковыми решения Сената США по антироссийским санкциям и подчеркнул, что с позиции силы нельзя вести диалог.

"Тем более это неприемлемо, когда, принимая решения, (США) затрагивают интересы европейских стран и не удосуживаются обсудить эти вопросы с парламентами европейских стран", - сказал Володин на встрече с первым заместителем председателя Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом. "Тем более это неприемлемо, когда, принимая решения, (США) затрагивают интересы европейских стран и не удосуживаются обсудить эти вопросы с парламентами европейских стран", - добавил он.

Не хватает умения слушать

Володин также предостерегает конгрессменов США от принятия ошибочного решения по вопросу расширения санкций против России.

"Умения слушать сейчас не хватает нашим коллегам из парламента США. Неумение слышать и разговаривать приводит, как правило, к ошибкам. И от этих ошибок могут страдать люди", - заявил он сегодня на встрече с первым заместителем председателя Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом, говоря о принятых Сенатом США поправках о расширении антироссийских санкций.

По словам спикера, "все видят, что произошло из-за ошибок, и сейчас их признали США, в Ираке, Ливии". "Сейчас новая точка напряжения - Сирия, где как раз из-за неумения слышать до сегодняшнего дня существует террористическая организация, претендующая стать государством (ИГ, запрещена в России)", - указал Володин.

Он отметил, что в России "открыты к диалогу", в том числе с американской стороной. "У нас есть позиция, мы ее отстаиваем, но мы ее никому не навязываем. Мы хотели бы, чтобы принцип невмешательства во внутренние дела других стран распространялся на всех. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и хотела бы, чтобы по отношению к нам поступали так же", - заключил спикер.

Не учитывают мнение выбравших Трампа

Парламентарии США, которые инициируют новые санкции против РФ, не считаются с мнением американцев, выбравших президентом этой страны Дональда Трампа, который выступал за развитие отношений с Россией, считает председатель Госдумы.

"Когда сенаторы и конгрессмены США будут приезжать и убеждать европейских парламентариев в необходимости принимаемых ими решений, это хотя бы будет честно и понятно, потому что это касается стран Европы", - сказал Володин. "Но когда они не приезжают, не убеждают, не ведут диалог, а принимают эти решения, и заложниками становятся все страны Европы, вот это просто неприемлемо", - констатировал он.

"Да и нам хотелось бы понять: (парламентарии США) выходят на такие решения, но в рамках парламентского измерения, межпарламентских коммуникаций объясните, чего вы хотите", - призвал спикер Госдумы. "Если вы отстаиваете позицию своих граждан, то что значит поддержка населением в США (президента Дональда) Трампа, который говорил о развитии отношений с Россией?" - задался он вопросом. "Надо тогда понимать, что те, кто принимает решения о санкциях, абсолютно не считаются с мнением граждан", - убежден Володин. "Люди, выбирая своего президента, хотели, чтобы эти отношения были дружественными и конструктивными", - напомнил он.

Ранее Сенат Конгресса США почти единогласно поддержал инициативу, которая предусматривает законодательное закрепление ряда действующих в отношении России ограничений. Кроме того, согласно тексту, Белый дом должен будет согласовать ослабление санкционного режима с Конгрессом.