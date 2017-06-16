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Лавров обсудил с госминистром ОАЭ ситуацию вокруг Катара

Политика
16 июня, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва выступает за преодоление существующих разногласий путем диалога

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султаном бен Ахмед аль-Джабером подчеркнул, что Москва выступает за преодоление разногласий между Катаром и странами региона путем диалога. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ по итогам переговоров.

"16 июня Лавров принял государственного министра ОАЭ Султана Аль-Джабера, прибывшего в Москву с кратким рабочим визитом, - информировали в министерстве. - В контексте резкого обострения отношений между Катаром и рядом других государств региона Лавров подчеркнул, что Россия последовательно выступает за преодоление существующих разногласий путем диалога, должного учета известных озабоченностей и законных национальных интересов, в том числе в рамках консолидации усилий в борьбе с терроризмом ".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

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Ситуация вокруг Катара
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