Госдума разрешила региональным чиновникам руководящего звена работать до 70 лет

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, согласно которому предельный возраст чиновника, занимающего руководящую должность на гражданской службе в регионе, может быть продлен до 70 лет.
Закон предоставляет право продлить срок пребывания на гражданской службе субъектов РФ до 70 лет региональным чиновникам, которые замещают должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей. При этом право на продление срока службы, согласно закону, предоставляется назначившему чиновника на должность государственному органу или соответствующему должностному лицу.