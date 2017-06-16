Госдума разрешила региональным чиновникам руководящего звена работать до 70 лет

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, согласно которому предельный возраст чиновника, занимающего руководящую должность на гражданской службе в регионе, может быть продлен до 70 лет.

Закон предоставляет право продлить срок пребывания на гражданской службе субъектов РФ до 70 лет региональным чиновникам, которые замещают должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей. При этом право на продление срока службы, согласно закону, предоставляется назначившему чиновника на должность государственному органу или соответствующему должностному лицу.