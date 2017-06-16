Госдума отменяет "ценз оседлости" для генералов, делегируемых в члены СФ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу во втором, основном чтении проект закона, отменяющий "ценз оседлости" для представителей высшего офицерского состава, которых делегируют в Совет Федерации. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас и Андрей Кутепов.

В рамках подготовки проекта ко второму чтению были внесены юридико-технические поправки. В соответствии с ними и новой редакцией законопроекта предлагается дополнить пункт 1 части 3 статьи 2 федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации" нормой, расширяющей перечень лиц, на которых не распространяется требование о постоянном проживании на территории субъекта РФ. То есть, согласно тексту проекта закона ко второму чтению, из-под "ценза оседлости" предлагается вывести кандидата, "который на день голосования на выборах соответствующего органа государственной власти субъекта РФ имеет воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции".

Как напомнил ранее на заседании член комитета по госстроительству и законодательству Виктор Пинский, "ценз оседлости" для кандидатов в сенаторы уже отменен для дипломатов, имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла. Аналогичный подход, по его словам, авторы законопроекта хотят распространить на лиц, которые имеют воинские звания высшего офицерского состава. Это звания начиная от генерал-майора, действительного государственного советника юстиции третьего класса и выше, добавил депутат.

Как отмечалось в пояснительной записке, "высший офицерский и руководящий состав может направляться в длительные служебные командировки для прохождения службы в различные субъекты РФ". Таким образом, указывают авторы, исключение "ценза оседлости" для военных с генеральскими званиями "обусловлено порядком исполнения ими своих обязанностей". "Возможность делегировать в состав Совета Федерации представителей, имеющих воинское звание высшего офицерского состава или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции, направлено на повышение эффективности реализации конституционных полномочий палаты и способствует укреплению авторитета законодательной власти", - подчеркивается в сопроводительных документах.

Согласно действующей редакции закона о порядке формирования Совета Федерации, для претендентов на сенаторское кресло действует ограничение в виде пятилетнего "ценза оседлости". Таким образом, чтобы стать кандидатом в члены Совфеда, гражданин РФ должен прожить в соответствующем регионе не менее 20 лет в совокупности или не менее пяти лет непосредственно перед назначением.