Адвокат Трунов подал иск о компенсации почти 7 млн руб. за снятие с выборов партии РППС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Адвокат Игорь Трунов просит суд взыскать в его пользу почти 7 млн рублей за снятие с выборов партийного списка Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). Об этом ТАСС сообщил сам адвокат.

"Я прошу взыскать за счет казны РФ сумму возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти в размере 6 746 490 (шесть миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста девяносто) рублей. Иск подан в Савеловский суд Москвы", - сказал он.

В преддверии выборов 2016 года Центризбирком отказался заверять списки РППС по одномандатным округам в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов. В частности, в одном из протоколов были указаны 166 кандидатов, а в ЦИК был представлен список на 169 человек. Партия назвала такую причину для отказа заверять списки надуманной.