Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат Трунов подал иск о компенсации почти 7 млн руб. за снятие с выборов партии РППС

Политика
16 июня, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Иск подан в Савеловский суд Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Адвокат Игорь Трунов просит суд взыскать в его пользу почти 7 млн рублей за снятие с выборов партийного списка Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). Об этом ТАСС сообщил сам адвокат.

"Я прошу взыскать за счет казны РФ сумму возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти в размере 6 746 490 (шесть миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста девяносто) рублей. Иск подан в Савеловский суд Москвы", - сказал он.

В преддверии выборов 2016 года Центризбирком отказался заверять списки РППС по одномандатным округам в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов. В частности, в одном из протоколов были указаны 166 кандидатов, а в ЦИК был представлен список на 169 человек. Партия назвала такую причину для отказа заверять списки надуманной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трунов, Игорь Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
2
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
3
Назарбаев предложил странам перейти на "зеленый" ВВП
4
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
5
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
6
Песков: недовольство в ЕС санкциями против РФ понятно, потому что бизнес несет убытки
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама