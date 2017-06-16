В Совфеде надеются, что РФ не будут обвинять во вмешательстве в выборы в Германии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев надеется, что Россию не будут обвинять во вмешательстве в ход парламентских выборов в Германии, которые пройдут 24 сентября. Такое заявление он сделал в пятницу на встрече с членом комитета по иностранным делам Бундестага Гернотом Эрлером.

Косачев напомнил, что еще до выборов в США представители России пытались обсуждать с американскими партнерами тему предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. По словам сенатора, российская сторона отвечала на американские запросы, причем ее комментарии не вызывали "никаких возражений", а потом "вся эта история развилась совершенно непонятно и политизировано".

"Нам бы не хотелось, чтобы это повторилось на примере германских выборов", - подчеркнул глава комитета Совета Федерации. Косачев отметил, что пользуется встречей, чтобы передать германским коллегам "готовность российской стороны снимать любые вопросы и опасения до тех пор, пока они не переросли в разряд политической истерии уже в Германии".

Эрлер пообещал передать это своим коллегам. Он отметил, что вызывают опасения данные, согласно которым "группа патриотически настроенных специалистов может заниматься такими хакерскими атаками". "Нам необходимо знать, что российская сторона готова не допускать подобные вмешательства", - сказал Эрлер.

По его словам, в Германии не заинтересованы в возникновении политической истерии по поводу вмешательства РФ в ход выборов. "Мы хотим провести наши выборы в спокойной обстановке", - добавил депутат германского парламента.