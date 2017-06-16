Володин призвал уважать национальное избирательное законодательство каждой страны

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости уважать национальное избирательное законодательство каждой страны.

"Мы были недавно свидетелями выборов во Франции, интересно было посмотреть, учитывая, что в свое время я занимался этим с научной точки зрения", - заявил он. По мнению спикера, ряд моментов в ходе выборов было "трудно понять с позиции здравого смысла". "Но народ Франции реализует избирательную систему (страны), это их национальное законодательство, и мы не вправе вмешиваться и говорить, что у них что-то там неправильно", - подчеркнул Володин на встрече с первым заместителем председателя Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом.

Кроме этого, по словам Володина, "когда были выборы в США, более 40 млн человек проголосовали досрочно, а в ходе выборов в Госдуму в России такое понятие, как "досрочное голосование", просто не существовало, норма исключена из российского законодательства".

"Мы хотели бы, чтобы и к нашему национальному законодательству, тем более если оно соответствует всем демократическим принципам, относились так же уважительно, как мы относимся к законодательству тех стран, где решения принимаются для нас необычно, и вряд ли бы такие решения возможны были у нас", - призвал глава палаты.

"Это их решение, это их национальные законы, не должно быть двойных стандартов. Мы просто часто с этим сталкиваемся", - обратил он внимание.