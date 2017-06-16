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Володин принял приглашение посетить Вену с парламентским визитом

Политика
16 июня, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В свою очередь спикер Госдумы пригласил первого зампредседателя Национального совета Австрии Карлхайнца Копфа посетить Россию

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение первого заместителя председателя Национального совета Австрии Карлхайнца Копфа посетить Вену с парламентским визитом, которое было озвучено в ходе встречи парламентариев двух стран, прошедшей 16 июня в Госдуме.

Завершая встречу, спикер нижней палаты РФ обратился к представителю австрийского парламента с приглашением посетить Россию "независимо от результатов выборов (в парламент Австрии)". "Мы надеемся, что у вас будет все хорошо, приглашаем вас посетить Россию, как только вы найдете возможным после выборов это сделать", - предложил Володин Копфу.

"Я, со своей стороны, был бы рад, если бы господин председатель смог посетить Вену и наш парламент после выборов", - ответил первый зампред Нацсовета Австрии.

"Спасибо большое, обязательно воспользуюсь вашим приглашением с надеждой увидеть вас в парламенте", - заключил спикер Госдумы.

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