Володин принял приглашение посетить Вену с парламентским визитом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение первого заместителя председателя Национального совета Австрии Карлхайнца Копфа посетить Вену с парламентским визитом, которое было озвучено в ходе встречи парламентариев двух стран, прошедшей 16 июня в Госдуме.

Завершая встречу, спикер нижней палаты РФ обратился к представителю австрийского парламента с приглашением посетить Россию "независимо от результатов выборов (в парламент Австрии)". "Мы надеемся, что у вас будет все хорошо, приглашаем вас посетить Россию, как только вы найдете возможным после выборов это сделать", - предложил Володин Копфу.

"Я, со своей стороны, был бы рад, если бы господин председатель смог посетить Вену и наш парламент после выборов", - ответил первый зампред Нацсовета Австрии.

"Спасибо большое, обязательно воспользуюсь вашим приглашением с надеждой увидеть вас в парламенте", - заключил спикер Госдумы.