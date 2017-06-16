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Депутат предложил разрешить Росгвардии проверять справки соискателей лицензии на оружие

Политика
16 июня, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Законопроект в настоящее время находится на согласовании с правительством и с Росгвардией, сообщил депутат Василий Пискарев

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил наделить Росгвардию правом проверять достоверность справок граждан - соискателей лицензии на оружие и аннулировать лицензии при обнаружении противопоказаний. Инициатива была разработана после трагических событий с применением огнестрельного оружия в подмосковном Кратове и Конакове Тверской области.

"Я и еще ряд депутатов комитета внесли инициативу о том, чтобы наделить органы Росгвардии правом проводить проверку достоверности информации о состоянии здоровья соискателей лицензии на оружие. Такого права у нее сегодня нет", - заявил Пискарев ТАСС. По его словам, речь идет о возможности проверки "как перед получением лицензии, так и в последующем - когда она будет выдана, в случае, если появится информация о том, что гражданин имеет или приобрел противопоказания по состоянию здоровья для обладания оружием". "В случае, если информация об этом подтвердится, лицензия может быть аннулирована", - подчеркнул парламентарий.

В настоящее время законопроект находится на согласовании с правительством и с Росгвардией, уточнил Пискарев. "Если мы получим поддержку, мы его внесем на рассмотрение Госдумы", - заключил он.

Ранее в пятницу первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что события в Кратово и Конаково показали необходимость ужесточения законодательства об обороте оружия, однако делать это нужно продуманно.

4 июня житель Москвы застрелил девятерых человек, в том числе 90-летнюю женщину, после бытового конфликта на территории садоводческого товарищества "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. 10 июня житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков устроил стрельбу по прохожим из окна своего дома, в результате погибли четыре человека, двое находятся в больнице. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов, он был ликвидирован.

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