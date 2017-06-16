Шойгу доложил Путину об уничтожении в Сирии ряда членов руководства ИГ

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал в пятницу президента РФ Владимира Путина и участников оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России об уничтожении в Сирии ряда членов руководства ИГИЛ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Министр обороны информировал участников совещания об авиаударе российских ВКС в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить более 100 террористов, среди которых были члены руководства ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство", запрещена в России) и, предположительно, (ее лидер Ибрагим Абу Бакр) аль-Багдади", - сообщил пресс-секретарь президента.
Ранее Минобороны сообщило, что проверяет информацию о гибели лидера ИГ. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.