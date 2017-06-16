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Путин обсудил с Совбезом проблемы, поднимавшиеся накануне гражданами на "Прямой линии"

Политика
16 июня, 15:46 UTC+3

Обсуждали также другие вопросы социально-экономической повестки дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблемы, поднимавшиеся накануне на "Прямой линии". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания состоялось обсуждение основных тем, поднимавшихся накануне гражданами в ходе "Прямой линии" с президентом", - сказал Песков. "Обсуждали и другие вопросы социально-экономической повестки дня", - добавил он.

Накануне Путин почти 4 часа отвечал на вопросы граждан. За время прямого эфира он успел дать ответы приблизительно на 70 вопросов.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

 

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