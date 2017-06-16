Митволь сообщил, что выиграл у Жириновского иск о защите чести

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Олег Митволь, возглавлявший партийных список "Зеленых" на выборах в Госдуму в 2016 году, утверждает, что выиграл иск о защите чести и достоинства у лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его высказываниями в ходе предвыборной кампании.

"Если помните, я подал в суд на Жириновского за его слова во время теледебатов. Суд шел долго, я требовал 1 млн рублей, Симоновский суд вынес решение в мою пользу, но снизил сумму до 100 тыс. рублей, а юристы Жириновского обжаловали его, возмутившись столь крупной суммой, и сегодня Мосгорсуд снизил ее до 30 тыс. рублей", - сказал Митволь корреспонденту ТАСС.

В итоге, по словам Митволя, Жириновский обязан выплатить ему 30 тыс. рублей. "Обжаловать решение Мосгорсуда я не буду. Жириновскому с учетом предстоящей президентской кампании деньги нужнее", - иронично заметил политик.

В августе 2016 года партия "Зеленые" обратилась в Верховный суд с иском, требуя снять с выборов партийный список кандидатов в Госдуму от ЛДПР. Одновременно Митволь подал иск на 1 млн рублей. По словам Митволя, Жириновский в ходе теледебатов назвал его вором и мошенником. Иск о снятии списка ЛДПР с выборов Верховный суд оставил без удовлетворения.