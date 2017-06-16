МИД РФ: попытки применить опыт Хорватии в "мирной реинтеграции" непродуктивны в Донбассе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Попытки Загреба передать Киеву опыт "мирной реинтеграции оккупированных территорий", якобы применимой к Донецку и Луганску, непродуктивны и неуместны. Об этом заявили в МИД РФ.

"Обратили внимание на прозвучавшие по итогам хорватско-украинских переговоров на уровне председателей правительств в Загребе заявления о планах активизации деятельности созданной в октябре 2016 года при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, нацеленной на передачу Киеву хорватского опыта "мирной реинтеграции оккупированных территорий", якобы применимого к Донецку и Луганску, - информировали в дипведомстве. - Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов, отнюдь не способствующих урегулированию внутриукраинского конфликта".

В министерстве с сожалением констатировали, что в Хорватии продолжают продвигать "доморощенные" параллельные структуры вместо призывов к активизации диалога в рамках минской контактной группы. "Однобоко подают тяжелые страницы балканского кризиса первой половины 1990-х годов, тем самым подыгрывая киевской "партии войны", вместо недвусмысленного выражения своей приверженности поиску путей примирения и сосуществования. Не отказываются от намерений нарастить военно-техническое сотрудничество с Украиной вместо того, чтобы потребовать от Киева раз и навсегда прекратить обстрелы Донбасса, снять транспортную и социально-экономическую блокаду региона, отказаться от ограничений на свободный доступ населения к информации", - указали в МИД РФ.

"Надеемся, что хорватские партнеры переориентируют свои усилия на всемерное содействие неукоснительному и последовательному выполнению Киевом своих обязательств в рамках утвержденного в нормандском формате минского "Комплекса мер", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.