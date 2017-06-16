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ЦИК РФ напомнил, что не имеет аккаунтов в соцсетях

Политика
16 июня, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Центризбирком России заявил, что в связи с этим не несет ответственности за информацию, публикуемую на страницах, заявленных как его официальные ресурсы

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центризбирком России и его пресс-служба не имеют аккаунтов в социальных сетях и не несут ответственности за информацию, публикуемую на страницах, заявленных как официальные ресурсы ЦИК. Соответствующее заявление распространила пресс- служба ведомства.

"Сообщаем вам, что в настоящее время ЦИК России (и пресс-служба аппарата ЦИК России) не имеет и не ведет аккаунтов ни в одной социальной сети. За достоверность сведений, размещаемых в учетных записях, заявленных как официальные аккаунты ЦИК России, пресс-служба ответственности не несет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ЦИК отмечает, что об открытии официальных аккаунтов комиссии в социальных сетях сообщит дополнительно.

Ранее в Telegram появился канал под названием "Пресс-служба ЦИК". Первая запись в нем была размещена 31 мая. Канал публикует релизы, вышедшие до этого на сайте Центризбиркома. В социальной сети "ВКонтакте" есть страница "Новости ЦИК России".

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