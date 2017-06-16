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Госдума будет работать в усиленном режиме до конца текущей весенней сессии

Политика
16 июня, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Депутаты приняли решение продлить пленарное заседание по средам до 20:00 и сократить перерыв на один час

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума будет работать в усиленном режиме оставшееся время до конца текущей весенней сессии. Такое решение было принято по инициативе председателя палаты Вячеслава Володина и поддержано всеми парламентскими фракциями.

"За оставшиеся восемь заседаний мы, скорее всего, если будем идти обычным порядком рассмотрения вопросов с 10 до 18 (часов - прим. ТАСС), вряд ли завершим то, что необходимо нам принять в весеннюю сессию, либо это повлияет на качество обсуждения", - пояснил Володин.

В связи с этим депутаты приняли решение продлить пленарное заседание по средам до 20:00 и сократить перерыв на один час. Было также поддержано предложение отказаться от утренних выступлений представителей фракций.

Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 июня пообещал за ближайший год "разобрать законодательные завалы", которые копились в нижней палате парламента более 20 лет. Он сообщил, что с момента начала работы нижней палаты парламента нынешнего созыва в 2016 году внесен 791 новый законопроект, из которых 201 документ рассмотрен.

"С правительством (России - прим. ТАСС) нам осталось два месяца работы до отпусков, отрабатываем план приоритетных законов, которые необходимо принять, чтобы эффективно решались проблемы граждан", - доложил Володин. "Вместе с министерствами, с вице-премьерами такой диалог провели, с тем чтобы планомерно, без спешки, без штурмовщины в течение июня-июля мы смогли рассмотреть законодательные инициативы правительства, депутатов, которые необходимо принять нам до ухода депутатов в отпуска", - уточнил он.

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