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Захарова: решение Трампа по Кубе демонстрирует непредсказуемость внешней политики США

Политика
16 июня, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Куба давно знает соседа в лицо, ей не привыкать, отметила официальный представитель МИД РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа об отмене решения предыдущей администрации по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной демонстрирует полную непредсказуемость американской внешней политики, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последние десятилетия каждая новая администрация в США отменяет принципиальные внешнеполитические решения предыдущей. Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала ее полная непредсказуемость. Нет, есть еще одно - вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат также напомнила, что "одной из главных претензий Вашингтона к Москве была "непредсказуемость" России". "Именно ею пугали США Европу, в том числе отговаривая Брюссель от энергетического сотрудничества с Москвой", - подчеркнула она. Руководство Кубы, по мнению Захаровой, сразу предвидело "глубину маневров Барака Обамы, от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента". "Кубе не привыкать - она соседа давно знает в лицо", - добавила представитель российского ведомства.

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Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет одностороннюю сделку предыдущей администрации с Кубой по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной. "Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией", - сказал он в ходе выступления в Майами, подчеркнув, что это решение "вступает в действие немедленно".

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года 44-й президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. В марте прошлого года президент США впервые за почти 90 лет нанес визит на Кубу.

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