Путин: закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людей

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Закрытие участка российско-украинской границы в районе Донбасса до политического урегулирования ситуации с непризнанными республиками приведет к гибели многих их жителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Книга, подготовленная на основе серии их бесед, вышла в США в пятницу.

"Самое важное сейчас - обеспечить политическое урегулирование", - приводятся в книге слова Путина на английском языке из интервью, состоявшегося в мае 2016 года. "Украинское руководство настаивает на том, что участок границы в районе, где находятся непризнанные республики, должен быть закрыт. И, действительно, минские договоренности предписывают закрытие границы с Россией украинскими пограничниками, но лишь после того, как будут приняты ключевые политические решения", - констатировал Путин.

"Однако до того, как эти решения будут приняты и выполнены, пока люди в этих непризнанных республиках не будут в безопасности, закрытие границы будет означать лишь одно - что люди будут окружены и позже уничтожены", - подчеркнул российский лидер. Он напомнил в связи с этим, что лица, ответственные за смерть более 40 человек в Одессе в мае 2014 года, так и не были наказаны украинскими властями.