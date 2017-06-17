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Путин считает пост председателя правительства одним из самых трудных в России

Политика
17 июня, 0:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

По словам президента РФ, "большая часть этой работы проходит не на виду у общественности, поскольку она общественности не интересна, однако эта работа очень важна для экономики страны"

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает одной из самых трудных работу на посту председателя правительства России. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

"Одно дело - быть президентом и совершенно другое - быть главой правительства, - заявил Владимир Путин (цитата приводится в переводе с английского - прим.ТАСС). - Самая трудная работа, по крайней мере в России, это, конечно же, пост председателя российского правительства, поскольку там я могу определить те вопросы, которые нуждаются в решении. Большая часть этой работы проходит не на виду у общественности, поскольку она общественности не интересна, однако эта работа очень важна для экономики страны. Это - рутинная работа и ее очень много".

При этом, добавил президент, главная задача премьера, - "найти подходящих людей, а затем делегировать им полномочия".

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