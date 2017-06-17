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Путин: Россия с уважением относится к МВФ и ВБ, но критично оценивает их советы

Политика
17 июня, 1:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

По словам российского лидера, РФ не несет каких-либо обязательств перед этими организациями, но тем не менее использует их полезные рекомендации

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Россия с уважением относится к мировым финансовым институтам, таким как Международный валютный фонд (МВФ) или Всемирный банк (ВБ), но не имеет перед ними обязательств и воспринимает их рекомендации критически. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

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Книга с текстами интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну вышла в США

"Надежда есть всегда": главные цитаты из фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

"Мы надеемся на то, что такие международные институты, как МВФ и Всемирный банк, а также ряд других будут заниматься теми задачами, для которых и были созданы, - отметил Путин (цитата приводится в переводе с английского - прим. ТАСС). - Я оцениваю их как институты, оказывающие позитивное влияние на мировую экономику. Однако мы воспринимаем их советы в определенной степени критично. Мы не несем каких-либо обязательств перед этими организациями, но тем не менее мы с уважением рассматриваем их рекомендации, а те, которые считаем для себя полезными, используем".

При этом Владимир Путин напомнил, что в конце 1999 года, когда он занимал пост председателя правительства, у него были "достаточно трудные отношения с МВФ". "Тогда вновь вспыхнули боевые действия на Кавказе, - сказал он. - Международные банды террористов вторглись с территории Чеченской Республики в Дагестан. Хочу подчеркнуть, мы ни на кого не нападали, мы подверглись нападению, боевые действия вспыхнули вновь, и в этот момент встал вопрос о выплате процентов по нашим займам в МВФ".

"Тогда я занимал пост председателя правительства России и МВФ недвусмысленно заявил: прекратите боевые действия на Кавказе и мы пойдем вам навстречу, - рассказал он. - Если вы не прекратите боевые действия, мы не пойдем на компромисс. Мы тогда ответили: как вы можете ставить так вопрос? Мы всегда слышали, что МВФ - вне политики".

"Это был первый аргумент, который я выдвинул. Во-вторых, я заявил им, что мы защищались, что мы не нападали, а подверглись нападению. Однако мои партнеры были неуступчивы, поскольку у них были свои инструкции, насколько я понимаю, и они просто излагали их", - сказал президент России.

"Однако это не помешало тому, что после выплаты всех наших долгов МВФ мы все же сумели сохранить деловые отношения, - отметил в заключение Владимир Путин. - И мы высоко ценим те экспертные мнения, которые представляет нам МВФ".

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